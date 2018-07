Los últimos meses no han sido de color de rosa para Amaia Montero. Pero cual "ave fénix", y según cuenta a Efe, vuelve a estar "en pie", con las alas desplegadas y defendiendo a capa y espada su carrera frente a quienes la han acusado de transformarse la cara y de cantar alcoholizada.

"Ni pretendo gustar a todo el mundo ni ser perfecta. Me equivoco como todo el mundo, pero cuando mienten de manera bellaca para hundir algo que es mi pasión, mi profesión, mi vida, que es la música desde hace 22 años, no me gusta", declara la cantante española en Buenos Aires, donde promociona su último disco.