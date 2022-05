19 may. 2022

EFE Madrid 19 may. 2022

La cantante Amaia en la presentación en vivo de su primer disco "Pero no pasa nada", en el Teatro Circo Price de Madrid. EFE/ Mariscal/Archivo

Tras haber alcanzado el número 1 en España con su primer álbum, "Pero no pasa nada", Amaia Romero viene pisando fuerte con su segundo disco, "Cuando no sé quién soy", un trabajo "cuidado al milímetro", más "adulto" y en el que la artista vuelca sus inquietudes y busca encontrarse a sí misma, explica a Efe.

"Con mi primer disco -hace tres años- no era la mitad de consciente de lo que soy ahora, era más de prueba, tenía 19 años y lo hice como pude. Sin embargo, en este se ve una clara evolución, ya no solo en lo que respecta las letras, sino también el sonido. Es mucho más adulto, siento que he cambiado muchísimo existencialmente en estos años. Como si fuera otra persona", explica en una entrevista.