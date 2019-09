El mundo es movimiento y, fruto de esa constatación, Amaral alumbra un disco en el que sorprenden con nuevas sonoridades, zambulléndose incluso en el "dancehall", y rindiendo tributo a aquellos que, como muchas mujeres, hicieron avanzar la historia al marcar su propio ritmo.

"Es imposible que una mujer no haya tenido que ponerse seria en algún momento de su vida. Me he visto reflejada en esa constante lucha de las grandes y las pequeñas cosas, sobre todo en el desgaste del día a día, de tener que demostrar siempre el doble", subraya Eva Amaral en una entrevista con Efe celebrada hoy junto a su compañero Juan Aguirre.