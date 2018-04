Tras cuatro temporadas y cuarenta episodios en total, Amazon ha decidido cancelar la serie "Mozart in the Jungle" que protagonizaba el actor mexicano Gael García Bernal, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

"Estamos muy orgullosos de las cuatro temporadas que hicimos de este show y (estamos) agradecidos al reparto, el equipo, los seguidores y Amazon por escribir esta sinfonía con nosotros. Esperamos que la gente siga encontrando este show en los próximos años", dijeron los productores ejecutivos de la serie Paul Weitz, Roman Coppola, Jason Schwartzman y Will Graham.