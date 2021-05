Diez cómicos encerrados en una casa llena de cámaras que detectan la risa bajo la atenta mirada "del villano" Santiago Segura y “su esbirro” Xavier Deltell, esa es la base de "LOL: Si te ríes pierdes", el nuevo programa concurso de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo viernes 14.

“Cuando me llamaron me hicieron muy feliz porque me gusta la idea de ser el malo. Cuando veía las películas de James Bond yo quería ser el villano”, ha contado en una rueda de prensa celebrada este lunes el actor y cineasta Santiago Segura ("Padre no hay más que uno" y "Torrente").