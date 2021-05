Los admiradores de Nicole Kidman podrán ver en España a través de Amazon Prime Video la nueva serie de la protagonista de "Big Little Lies", una producción basada en otra novela de la escritora Liane Moriarty, titulada "Nine Perfect Strangers", para la que aún no hay fecha de estreno.

La serie de ocho episodios, basada en el best-seller de The New York Times de la autora australiana del mismo título, está producida por los equipos responsables de "Big Little Lies" y "The Undoing", ambas protagonizadas por Kidman, y estará disponible en exclusiva para los miembros Prime en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica, entre otros territorios.