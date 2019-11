Fotograma cedido por Lionsgate donde aparece la actriz cubana Ana de Armas como Marta, durante una escena de "Knives Out" que se estrena el próximo viernes en las salas de cine. Ni Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans o Christopher Plummer logran eclipsar en "Knives Out" a la cubana Ana de Armas, totalmente consolidada en Hollywood y quien dijo a Efe que, antes de esta película de Rian Johnson que mezcla misterio y humor, "no creía que fuese una actriz cómica". EFE/Claire Folger/Lionsgate/