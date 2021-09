La joven canaria Ana Guerra, exconcursante de Operación Triunfo 2017, publica este viernes su segundo disco, "La luz del martes" en el que muestra un gran cambio en la trayectoria musical y personal, y en el que, según cuenta a EFE, aboga por la igualdad: “Ojalá todo el mundo viva el amor sin miedo”.

“En este disco si hay un mensaje de apoyo es para el colectivo LGTBI+, porque cada persona tiene el derecho a ser quien quiera ser, amar de una forma libre y que no sufra, que no se sienta rechazado por su condición sexual. (…) Mis amigos del colectivo me han educado, me han enseñado y me han contado la realidad, y yo me he dado cuenta de mi privilegio por mi condición sexual, entonces yo quiero contribuir a que cada uno se sienta como es”, explica Guerra.