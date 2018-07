Ana Guerra disfruta estos días del auge obtenido con su primera canción en solitario fuera del marco de Operación Triunfo, el tema "Ni la hora", que ha contado incluso con un tuit de la RAE y que ha sido fruto, cuenta la artista a Efe, de una larga búsqueda. "Pensé que me iban a echar de la compañía, porque decía a todo que no", bromea sobre cómo llegó a desechar unas 15 o 20 de las canciones que le propuso Universal, su discográfica, antes de reconocerse en la letra de este "pop latino con un toque de urbano, que no electrolatino", en el que ha colaborado Juan Magán.-EFE