"Tú-y-tú-y-tú-y-tú-y-tú". Con ese soniquete impregnado de arreglos electrónicos, como en sus inicios con Mecano, ha irrumpido hoy Ana Torroja en la actualidad musical, tres años después del último disco, repaso a toda su carrera, para mostrar que su continuidad laboral no transcurre solo por el pasado.

"Quería este cambio, pero no sabía cómo llegar a él. "Conexión" (2016) supuso cerrar una etapa, pero necesitaba encontrar algo que me motivara para seguir", explica la artista a Efe a propósito de su nuevo sencillo, "Llama", que la ha unido a los productores españoles más en boga: El Guincho (Rosalía) y Alizzz (C. Tangana).