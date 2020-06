Fotografía cedida por John Márquez donde aparece la directora venezolana Anabel Rodríguez Ríos y parte del equipo de "Once Upon a Time in Venezuela" durante un momento del rodaje del film en la localidad venezolana de Congo Mirador. EFE/John Márquez /

La directora venezolana Anabel Rodríguez Ríos, que acaba de presentar en Hot Docs -el mayor festival de documentales de Norteamérica- su filme "Once Upon a Time in Venezuela" sobre la desaparición de una pequeña comunidad pesquera del país, reconoció a Efe que está "quebrada moralmente" por lo que está sucediendo allí.

"Once Upon a Time in Venezuela", que fue estrenada en febrero de este año en el festival estadounidense de Sundance, relata los últimos cinco años de vida del Congo Mirador, una pequeña comunidad pesquera asentada sobre el lago Maracaibo a la que la crisis económica y medioambiental ha hecho casi desaparecer al pasar de tener unos 700 habitantes a solo cinco hoy en día.