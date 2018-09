Exitosos temas como "One Day in Your Life" o "Left Outside Alone" se entrelazan con una vida sufrida y de superación en la biografía de Anastacia, la cantante estadounidense que mañana cumplirá 50 años.

La artista conocida por su nombre completo como Anastacia Lyn Newkirk ha padecido cáncer en dos ocasiones y se ha convertido en una voz global en la lucha contra esta enfermedad.