La actriz y dramaturga Andrea Garrote (Buenos Aires, 1972), una de las más prestigiosas intelectuales argentinas, trae al madrileño teatro de La Abadía su multipremiado monólogo "Pundonor", una clase de filosofía sobre Michel Foucault que, lejos de intimidar por su erudición, resulta ser accesible y divertida.

Porque la directora tiene muy claro lo que busca con el teatro: "A mí me importa que el teatro comunique, que tenga humor, emocionalidad, no me interesa que sea críptico, me interesa que todo el mundo lo pueda entender y que tenga nivel".