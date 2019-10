Desde las bambalinas de su propia vida, Andrés Pajares pasa revista a sus 79 años de historia sirviéndose del humor con el que ha hecho carrera en “Mis memorias… antes de que se me olviden”, un libro en el que repasa toda su carrera profesional como testigo y protagonista indiscutible de la transición en España.

“Yo no me voy a jubilar nunca, si paro me aburro”, asegura el actor madrileño que, pese a su edad, se niega a bajarse de los escenarios a los que se subió por primera vez con 9 años en la Cadena Ser, entonces Radio Madrid, en un concurso infantil de humor en el que ganó 25 pesetas con su monólogo.