"¡Todo va a salir bien!", irrumpe Andrés Suárez eufórico en su entrevista con Efe a propósito de su octavo disco de estudio, que le dejó exhausto tras año y medio de arduo trabajo, pero el primero al que tras casi 20 años de carrera ha concedido ponerle su nombre.

"No sé por qué estaba en un banquillo imaginario y hasta ahora no me atrevía a mostrarme", se pregunta en voz alta el cantautor gallego ante uno de los cambios más notables de este álbum, en el que su rostro ilustra la portada, su voz deja de esconderse en la mezcla final y sus canciones se vuelven aún más honestas.