Fotografía facilitada por la Scottish National Gallery of Modern Art del comediante Phill Jupitus en la exposición "Andy Warhol & Eduardo Paolozzi. I want to be a machine (Quiero ser una máquina)" de la Galería de Arte Moderno de Edimburgo, en cuatro salas, dos dedicadas a cada artista, que exponen su obra cronológicamente para mostrar la evolución que ambos vivieron hasta trabajar la serigrafía en los años sesenta. EFE