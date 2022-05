El actor y director teatral Ángel Llácer, que dirige y protagoniza el musical "La jaula de las locas", reivindica la libertad individual de cada cual y asegura que nunca ha sido "reivindicativo de nada", que solo ha reivindicado ser fiel a sí mismo.

"La única reivindicación en mi vida ha sido intentar ser fiel a mí mismo, y cuando no he podido serlo me he ido", ha afirmado este viernes Llácer en la presentación de la gira nacional de "La jaula de las locas", que comenzará del 14 al 31 de julio en el Teatro Cervantes de Málaga y pasará por otras once ciudades.