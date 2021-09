La actriz Ángela Molina (c) junto al actor Juanjo Puigcorbé (d) durante el acto de reconocimiento en que la Acadèmia del Cinema Català ha reconocido este jueves en Barcelona su trayectoria profesional. EFE/Marta Pérez

Es fácil ver en los ojos y en la sonrisa de la veterana actriz Ángela Molina la frescura de la joven que protagonizó hace 35 años "Lola", de Bigas Luna, la película que ella ha elegido para que se proyecte en la Filmoteca de Catalunya con motivo del homenaje que este jueves le rinde la Academia del Cine Catalán.

"Yo sigo siendo la misma, los premios y los homenajes no me cambian, pero los agradezco mucho y me hacen mucha ilusión porque representan el cariño del público y el amor al trabajo", ha dicho hoy la artista en Barcelona.