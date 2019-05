La cantautora española Anni B Sweet está de estreno, no de un disco simplemente, sino de un universo entero en el que piensa quedarse a vivir por un tiempo, el de la música en castellano, al que ha saltado tras deshacerse de sus autolimitaciones, como reflejan sus nuevas canciones.

"Todas tienen que ver con el proceso musical y con el personal que he vivido. Soy muy tímida y a veces me canso de esconderme y no decir cómo soy realmente. He luchado mucho contra ello y estoy ganando. Ahora puedo decir que me siento mejor conmigo misma que hace años", reconoce en una conversación con Efe.