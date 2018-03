El actor malagueño Antonio Banderas ha reconocido hoy que, pese a los buenos propósitos que se hizo, no ha bajado el ritmo de trabajo después del ataque al corazón que sufrió a principios del 2017.

"He dejado de fumar y me estoy tomando las pastillas, pero no puedo dejar de trabajar. A la mierda si eso me va a llevar a que me muera antes, pero me moriré haciendo lo que me dé la gana. Lo que no quiero es vivir muerto, ¿para qué?".