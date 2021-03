Antonio Banderas, presentador junto a María Casado de la gala de los Goya que se celebra en su Málaga natal, ha asegurado este sábado que no se arrepiente de haber aceptado el encargo pese a las dificultades con la covid: "Yo soy un luchador, no me rindo por una pandemia ni por nada", ha dicho a Efe en la alfombra roja.

El actor malagueño ha agradecido la implicación de todas las personas que han colaborado para estar en la ceremonia, como Pedro Almodóvar o Penélope Cruz, o para enviar mensajes de apoyo como harán estrellas como Robert de Niro, Al Pacino o Charlize Theron.