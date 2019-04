El poeta y ensayista Antonio Colinas ha elogiado este martes el espíritu libre e independiente que lució siempre Rafael Sánchez Ferlosio, un día después del fallecimiento del autor de "Alfanhui" (1951) y "El Jarama" (1955), los primeros libros de este escritor que él leyó durante su adolescencia.

"No llegué a conocerlo personalmente, he sido lector de sus primeros libros y le he seguido más en sus artículos", ha explicado Colinas a Efe horas antes de presentar en Valladolid "La muerte de armonía", un poema dialogado inspirado en su relación personal y literaria con la pensadora María Zambrano.