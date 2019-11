Antonio José que regresa a la actualidad musical tras alcanzar el número 1 en España con su anterior álbum y la categoría de disco de oro en su primera semana a la venta, con el trabajo "más internacional" y ambicioso de una carrera, durane una entrevista con Efe en la que afirma: "Me he pasado mucho tiempo solapando giras y discos y necesitaba descanso para mí, para mi mente y mi cuerpo, salir de la vorágine de la rutina y soltar la tensión. Llegó un momento en el que me había olvidado totalmente de mí", confiesa el joven músico cordobés tras un año de parón "muy bonito en lo personal y en lo profesional". EFE/ Mariscal

