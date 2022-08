El pintor manchego Antonio López (Tomelloso, 1936), ha vuelto a salir a la calle con sus pinceles este mes de agosto para continuar sus pinturas madrileñas con un nuevo lienzo de la Gran Vía, esta vez el tramo que preside el edificio Carrión, con su famoso letrero luminoso de Schweppes. "La arquitectura es el trabajo que hacen los hombres para vivir dentro y a mí eso me resulta sumamente interesante, por eso me encanta la arquitectura y me gusta representarla, es como nuestro retrato”, ha dicho este lunes a Efe. López lleva varios días instalándose cada tarde frente al ventanal de unos grandes almacenes en la plaza de Callao, donde tiene la vista perfecta del espacio que quiere pintar. El lienzo pertenece a una colección de obras sobre la arquitectura madrileña que empezó en 2010 y no terminó, y ahora ha decidido retomarlo.- EFE / Kiko Huesca