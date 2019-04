Hoy se celebra el Día de la Danza pero en España "cada uno" lo hará a su manera porque el sector "no está unido, hay demasiado individualismo", según Antonio Najarro, que se lleva clavada justamente esa "espinita" de sus 8 años al frente del Ballet Nacional de España (BNE).

"Creía que iba a conseguir que el sector de la danza se uniera. No que nos lleváramos maravillosamente, sino que fuéramos una sola voz, con peso y unas bases, sabiendo expresarla. He hecho todo lo posible pero no lo he conseguido", admite en una entrevista con EFE el madrileño (1975), que será sustituido en septiembre por Rubén Olmo tras alcanzar el plazo máximo de su contrato con el INAEM.