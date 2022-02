El actor Antonio Resines, que recibió la semana pasada el alta hospitalaria tras mes y medio ingresado por la covid-19, comparó esta noche su estancia en la UCI con vivir en un "mundo paralelo".

"Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada", dijo en una breve aparición telemática en el programa de Antena 3 El Hormiguero.