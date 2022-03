El actor Antonio Resines, uno de los galardonados este miércoles con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha reconocido que se encuentra "baldao" tras haber superado el coronavirus y ha destacado que no cree que pueda volver al trabajo hasta después del verano.

En el acto, presidido por los reyes, una de las mayores ovaciones de los asistentes ha sido para Resines, quien se ha acercado a recoger el galardón ayudándose de una muleta. "Me encuentro baldao, puedo andar, que hace dos semanas no podía, me queda un tiempo de hacer ejercicio y un par de meses de recuperación. He hecho un esfuerzo pero ha merecido la pena", ha indicado.