La actriz latina Anya Taylor-Joy tomará el relevo de Charlize Theron en el carismático personaje de Furiosa para la precuela sobre "Mad Max: Furia en la carretera" (2015) que está preparando el cineasta George Miller.

Medios estadounidenses señalaron este martes que "Furiosa" es el título de esta cinta de acción con la que Miller volverá al excitante mundo postapocalíptico de "Mad Max" y en la que también aparecerán los actores Chris Hemsworth (Thor en las películas de Marvel) y Yahya Abdul-Mateen II ("Watchmen" y "The Trial of the Chicago 7").