El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón (c), y los directores general y artístico, Ignacio García-Belenguer (i) y Joan Matabosch (d), respectivamente, durante la presentación este jueves de la temporada 2019-2020 del coliseo madrileño. EFE

Dice el filósofo Javier Gomá que el dilema del hombre es apartarse o integrarse y ese es el leit motiv de la programación de la temporada 19-20 del Teatro Real, presentada hoy, y en la que a "una lluvia de novedades" se suman clásicos como "La Traviata", con Plácido Domingo, y una constelación de estrellas.

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha desgranado para EFE los ejes fundamentales de una programación que abarca 12 títulos, 6 de ellos novedades absolutas en el coliseo: "Lear", "La pasajera", "Into the Litlle Hill", "Achille in Sciro", "Iris" e "Il Pirata".