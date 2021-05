El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se resolverá cuando ambas partes se den el beneficio de la duda, se conozcan y dialoguen, opina el chileno Premio Pritzker Alejandro Aravena, que presenta en la Bienal de Venecia una recreación de una pequeña ciudad mapuche.

La XVII Bienal de Arquitectura de Venecia abrirá sus puertas al público desde mañana y hasta el 21 de noviembre y esta edición lleva por título "How We Will Live Together?" ("¿Cómo viviremos juntos?").