Ariana Grande estrenará en Netflix el 21 de diciembre "excuse me, I love you", un documental sobre uno de sus conciertos de la gira "the sweetener world tour".

"El 21 de diciembre, un año después de cerrar (la gira), 'the sweetener world tour' llega a tu casa", ha dicho este miércoles la estrella del pop en Instagram, donde tiene 208 millones de seguidores (es la segunda cuenta más popular de esta red solo por detrás de Cristiano Ronaldo).