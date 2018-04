La cantante estadounidense Ariana Grande publicó hoy en las redes sociales su nueva canción, la primera que publica desde el atentado sufrido en el concierto que ofreció en la ciudad británica de Manchester el pasado 22 de mayo y en el que murieron 22 personas.

"No tears left to cry" (No quedan lágrimas para llorar) es el título del nuevo tema y la cantante lo muestra hoy de forma completa en un vídeo publicado en sus redes sociales y en el canal youtube.