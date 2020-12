El actor estadounidense Armie Hammer, conocido sobre todo por "Call Me by Your Name" (2017), interpretará al productor Al Ruddy en una serie limitada de Paramount+ que explorará la gestación de una obra maestra del cine como "The Godfather" (1972).

El portal Deadline aseguró que "The Offer", el título de esta nueva serie, tendrá diez episodios y se estrenará en la plataforma antes conocida como CBS All Access.