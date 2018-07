El Resurrection Fest de 2018, cuyos organizadores aspiran a superar los casi 87.000 espectadores de la pasada edición del festival con grupos como Kiss, Scorpions, Megadeth o Prophets of Rage -formado por miembros de Rage Against The Machine- como cabezas de un cartel formado por casi un centenar de bandas arranca hoy y hasta el sábado en la localidad lucense de Viveiro.

Además de esos cuatro pesos pesados, principal reclamo de la edición de este año, forman parte también del cartel grupos como Ghost, Volbeat, Paradise Lost, Sich of It All, Wolves In The Throne Room, Eyehategod, Turnstile, Toundra, Authority Zero, Wolfbrigade, Stray From The Path, Oni, Crystal Lake, Process of Guilt, Cuchillo de Fuego o Rise to Fall, entre otros.