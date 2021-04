La segunda temporada de “La Unidad”, serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini para Movistar+, ya ha comenzado su rodaje y llegará para contar con más intensidad las consecuencias que sufren en sus vidas policías que luchan contra el terrorismo.

"Hemos doblado la apuesta, ya no sirve llegar antes, ya no sirve nada de lo que nuestros personajes han vivido antes. Esto es nuevo para todos, para ellos y para sus familias. El terror está dentro de su propia casa, ya no se pueden fiar de nadie, ni siquiera de la Unidad", ha apuntado De la Torre, también director de la serie, en un comunicado publicado este viernes.