Tras el prólogo de la corrida del Domingo de Resurrección, mañana domingo arranca en la plaza de la Maestranza una feria de Abril plagada de toreros locales, con el 25 % de los puestos, pero con la notable ausencia de Morante de la Puebla, paradigma del arte sevillano de esta época.

Con todo, la no inclusión de José Antonio Morante en los bien acogidos carteles abrileños no es achacable a la empresa Pagés sino al propio torero, que, tras cortar momentáneamente su trayectoria a mitad de la pasada temporada, ha decidido no volver a torear en Sevilla hasta septiembre, cuando sí se anuncia en las dos corridas de la feria de San Miguel, junto a Manzanares y Roca Rey.