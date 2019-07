El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga presentará su último trabajo "No one left behind" fuera de concurso en la 76 Mostra del cine de Venecia, anunciaron hoy los organizadores del certamen.

Será el gran regreso de este aclamado cineasta tras su largometraje "The burning plain" ("Lejos de la tierra quemada", 2008), con Charlize Theron y Kim Basinger.