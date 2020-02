Fotografía de este jueves 06 de febrero de 2020 donde aparece el cubano Juan Martín, creador de la fundación National Art Exhibitions of the Mentally Inc (NAEMI), mientras habla con Efe en Miami, Florida. Una de las mayores colecciones mundiales de arte hecho por personas con enfermedades mentales, una de las variantes del llamado "art brut", busca un museo u otra institución que sirva para guardar y exhibir sus más de 1.200 muestras de talento artístico "transgresor y genuino". EFE/ Ana Mengotti