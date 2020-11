Fotograma personal cedido donde aparece el artista plástico Xavier Cortada barriendo la playa durante un video de la performance "Honoring the Dead" (Honrando a los muertos) realizado el pasado 8 de mayo en una playa de cara a la bahía vizcaína en Miami, Florida (EE.UU.). Cortada quiere despertar la consideración en los feriados en EE.UU. por el Día de Acción de Gracias y a través de la exhibición en internet "Pandemic. Miami Corona Project" busca que las personas no abandonen los protocolos ante la covid-19, para así "no propagar el virus en nuestras mesas". EFE/Xavier Cortada /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotograma personal cedido donde aparece el artista plástico Xavier Cortada diciendo adiós durante un video de la performance "Saying Goodbye: An Offering of Gratitude" (Dando adiós: una ofrenda de gratitud) realizado el pasado 8 de mayo en una playa de cara a la bahía vizcaína en Miami, Florida (EE.UU.). Cortada quiere despertar la consideración en los feriados en EE.UU. por el Día de Acción de Gracias y a través de la exhibición en internet "Pandemic. Miami Corona Project" busca que las personas no abandonen los protocolos ante la covid-19, para así "no propagar el virus en nuestras mesas". EFE/Xavier Cortada /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS