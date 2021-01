La actriz italiana Asia Argento ha acusado al director estadounidense Rob Cohen, autor de cintas como "The fast and the furious" (2001), de drogarla y abusar sexualmente de ella durante el rodaje de la película "Triple X" (2002).

"Él es el director de 'Triple X', se llama Rob Cohen y, mientras grabábamos la película me dio GHB, la droga de la violación", relató Argento al programa de televisión italiana Verissimo.