“Siempre me ha atraído de este trabajo poder vivir muchas vidas y poder explorar muchos personajes muy diferentes. Tengo la suerte de que me han ido dando posibilidades de ir haciendo cosas distintas. Y es lo mejor que me ha pasado”, afirma la actriz Aura Garrido, protagonista de ‘Amanece’ del director Juan Francisco Viruega.

La intérprete concluyó este jueves su participación en el rodaje de este proyecto del que destaca, en una entrevista con EFE, la “belleza” de un guión “muy poético”. “Juan Francisco tiene un lenguaje muy particular, muy personal, y el guión tenía un tono muy íntimo, muy personal, que me atrajo mucho”, explica.