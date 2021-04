Australia ha confirmado este martes que no podrá actuar en directo en Róterdam (Países Bajos) en la próxima edición de Eurovisión 2021 y que, en su lugar, utilizará la grabación remitida a la organización en las semanas previas y contemplada en las bases de este año ante eventualidades por la pandemia de covid-19.

"Me entristece no tener la oportunidad de actuar en el escenario grande, pero me siento a la vez agradecido por llevar dos años seguidos en el festival, y nada menos que durante una pandemia, lo que es una oportunidad única en la vida", ha anunciado la aspirante de este país, Montaigne, en su perfil de Twitter.