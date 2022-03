Ayax Pedrosa (Granada, 1991), conocido como Ayax y que acaba de presentar su segundo álbum en solitario "Juglar del Siglo XXI" como uno de los referentes nacionales de su estilo, ha reflexionado en una entrevista con EFE sobre la situación del género: "El rap goza de buena salud, dentro de los pocos que quedamos".

"Hay una cohesión entre los que hacemos rap bastante potente y se escucha muchísimo más que antes. Pero cuando digo rap me refiero a Foyone, Fernandocosta, a nosotros y algunos grupos más... Me parece que el resto lo no están haciendo. Hacen música urbana, trap, que quieren llamar rap y no lo es", ha sentenciado.