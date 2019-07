La cantante catalana Bad Gyal ha publicado la pasada madrugada, tras meses de expectación, el sencillo "Santa María", su primer lanzamiento con los sellos Interscope y Aftercluv, con quienes firmó hace tres meses, junto con el jamaicano Busy Signal, conocido por el exitoso "Watch out for this".

"Santa María" había atrapado por completo el interés de los seguidores de la cantante en las redes sociales desde que Bad Gyal la estuvo interpretando en sus bolos durante la última temporada sin dar el paso de lanzarla oficialmente en las plataformas.