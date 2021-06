La cantante catalana Bad Gyal ha desvelado en México, donde se encuentra rodando un videoclip, que entrar de lleno en la industria musical le hizo vivir algunas situaciones desagradables, pero las ventajas están siendo muchas. "Yo tomé la decisión de subir el nivel", asegura este viernes en entrevista con Efe.

"Estoy aquí hoy haciendo este videoclip y si no fuera porque yo decidí meterme a fondo en la industria no lo hubiera hecho. Yo tomé la decisión de subir el nivel (...) y me voy a esforzar por eso", detalla la creadora de himnos como "Fiebre" o "Blin blin".