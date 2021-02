Rigoberta Bandini sólo tiene cuatro canciones propias y ha ofrecido hasta ahora un único concierto, pero su nombre ya corre como la pólvora, su música todavía más, y los conciertos previstos para marzo en Barcelona agotaron las entradas en una hora.

El fenómeno de canciones como "In Spain we call it soledad" o "Too many drugs" parece un milagro, pero tiene una explicación: Rigoberta Bandini es el nombre artístico de Paula Ribó, una artista de 30 años que, antes de debutar en solitario, se ha fogueado en dos bandas de música, además de como actriz, directora de teatro y escritora.