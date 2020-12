El artista español Miquel Barceló, que este lunes recibió en París el premio Diálogo, aseguró que la capital francesa "es la única ciudad que echo de menos".

"En Francia me siento en casa. He tenido una historia de amor con su lengua, porque leía a muchos poetas y aunque hablo con mucho acento nunca me he sentido extranjero aquí", aseguró Barceló tras recibir el galardón de la asociación que fomenta la amistad franco-española.