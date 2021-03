Amazon Studios anunció este lunes que empezó el rodaje de "Being The Ricardos", la nueva película del director y guionista Aaron Sorkin ("The West Wing" / "El ala oeste de la Casa Blanca") y que contará como protagonistas con Javier Bardem y Nicole Kidman.

Bardem y Kidman interpretarán en esta cinta a la pareja formada por el cubano-estadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva "I Love Lucy"/ "Te quiero, Lucy" (1951-1957).