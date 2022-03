El músico argentino-israelí Daniel Barenboim advirtió hoy contra una exclusión "automática" de los músicos rusos no vinculados con el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque sí defendió el fin de la colaboración con quienes no se distancien del líder del Kremlin.

"No me parece correcto que Occidente cancele automáticamente la colaboración con músicos rusos. La mayoría es gente que no tiene nada que ver con Putin o que no tienen buena opinión de él", afirmó el director de orquesta y pianista, en declaraciones al diario "Berliner Morgenpost".