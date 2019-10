El actor italiano Leo Bassi posa para la Agencia EFE, este miércoles, durante una entrevista con motivo del estreno en España de "Yo, Mussolini", un espectáculo en el que Bassi se mete en la "compleja piel" de Mussolini, del que dice que "no es Franco, no es simple". EFE/ Luca Piergiovanni

El italiano Benito Mussolini (1883-1945) era "listo" y "un gran oportunista", además de cocainómano, amigo de Churchill y Rockefeller y fan de "Blancanieves", según su compatriota Leo Bassi, que estrena en España un espectáculo dedicado al "complejo" fascista: "No es Franco, no es simple", dice a EFE.

"He dedicado dos años a investigar su vida y he ido de sorpresa en sorpresa; no me he enamorado de él pero me ha sorprendido y obligado a hacer un espectáculo diferente, más profundo de lo que pensaba", ha explicado Bassi (1952) sobre "Yo, Mussolini", que se estrenara el viernes en la Sala Mirador.